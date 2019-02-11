В Липецке на карантин закрыли 26 классов в 11 школах

11 Февр. 18:09 2019-02-11T18:12:26+03:00

Чаще всего гриппом и ОРВИ болеют дети до 14 лет

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В Липецке на карантин по гриппу и ОРВИ закрыли 26 классов в 11 школах города. Об этом сообщила заместитель председателя департамента образования Юлия Паньковик на совещании у главы города. Оно состоялось в этот понедельник, 11 февраля. На карантин закрывают классы, если заболели более 20% учеников.

Напомним, что в Липецкой области за прошедшую неделю заболели 7 227 человек. Из них 16 случаев гриппа. Чаще всего болеют дети до 14 лет – 75% из общего числа. В областном центре зафиксировано 12 случаев гриппа. Всего заболели 4 966 человек.

По словам главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области», в городе не превышен эпидпорог по этим заболеваниям, в том числе среди школьников. Исключение – дети от 3 до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU