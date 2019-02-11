В Липецке на проспекте Победы иномарка на бешеной скорости протаранила 2 машины

11 Февр. 20:45 2019-02-11T20:51:00+03:00

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Этим вечером, 11 февраля, в Липецке в районе остановки Юных Натуралистов столкнулись несколько автомобилей. По проспекту Победы в сторону одноименной площади мчалась черная "Тойота Камри". Не сбавляя скорость, водитель решил проскочить перекресток, хотя уже загорелся красный.

На бешеной скорости машина влетает в белую иномарку, которая выехала на перекресток с улицы Мичурина. У автомобиля буквально "снесло" переднюю часть. Виновника аварии вынесло на встречку, где он влетел в еще одну белую машину. От удара транспорт откинуло на ограждение. Автомобиль задом врезался в забор. Момент страшной аварии попал в объектив уличных камер видеонаблюдения. Информация о пострадавших уточняется.

Страшная авария на проспекте Победы в Липецке.Видео Роман Бадулин

ИСТОЧНИК KP.RU