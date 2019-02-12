Под Липецком спасатели уничтожили артиллерийские снаряды

12 Февр. 09:09 2019-02-12T09:13:49+03:00

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В минувший понедельник, 11 февраля, спасатели Управления ГПСС Липецкой области уничтожили взрывоопасные предметы. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, два артиллерийских снаряда 45 мм и 102 мм вывезли в район, на подрывную площадку №1. Там боеприпасы времен Великой Отечественной войны уничтожили в установленном порядке.

Спасатели напоминают, при обнаружении взрывоопасных предметов запрещается прикасаться к ним, поднимать или переносить. Закапывать в землю, бросать в водоем или костер. Пытаться разобрать боеприпасы, либо распилить их.

В случае происшествия звонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Также действует телефон доверия: 22-88-60, 8-800-200-51-12. Звонки принимаются круглосуточно. Вызовы бесплатны как с мобильных, так и со стационарных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU