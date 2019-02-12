В Липецке задержали мужчин, обокравших киоск быстрого питания

12 Февр. 09:43 2019-02-12T09:46:49+03:00

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По информации пресс-службы УМВД России по Липецкой области, за прошедшие сутки правоохранители раскрыли 4 ранее совершенных преступления.

Так, 9 февраля из киоска быстрого питания на площади Мира в Липецке украли 7 тыс. рублей. На преступление пошли двое неработающих ранее судимых граждан: 30-летний житель Добровского района и 24-летний липчанин.

17 мая прошлого года у 58-летнего мужчины украли сотовый телефон. Правоохранители задержали воровку - неработающую 43-летнюю жительницу Лебедяни.

6 октября 2018 года в деревне Шереметьево Измалковском районе неизвестный обокрал дом. Злодей вынес 10 перьевых подушек и деревообрабатывающую машинку 72-летнего пенсионера. Правоохранители задержали преступника. Им оказался неработающий 19-летний местный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU