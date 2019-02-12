2019-02-12T10:04:55+03:00
Происшествия

В Липецке 22-летний грузчик украл из магазина алкоголь

Полицейские задержали подозреваемого по "горячим следам"
Юлия КЛЮЕВА
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22-летний грузчик вынес из магазина алкоголь22-летний грузчик вынес из магазина алкогольФото: Юлия КЛЮЕВА
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В прошедший понедельник, 11 февраля, в отдел полиции Липецка поступило очередное заявление. Оказалось, что в этот день из торгового зала магазина по проспекту Мира неизвестных открыто похитил алкоголь. Полицейские по "горячим следам" задержали предполагаемого преступника. Им оказался 22-летний грузчик.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ "Грабеж". Максимальное наказание по статье - до 4 лет тюрьмы.

Правоохранители раскрыли еще одно преступление. Так, 31 января этого года неизвестные обокрали торговое помещение магазина по улице Ударников. Злодеи похитили товарно-материальные ценности. Сотрудникам органов удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались неработающие липчанки 20 и 22 лет.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ "Кража". Если вину девушек докажут, максимально им грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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