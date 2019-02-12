Липчане задолжали за горячую воду и тепло 932 млн. рублей

12 Февр. 10:45 2019-02-12T10:50:07+03:00

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Липчане задолжали за тепло и горячую воду 932 млн. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Липецкого филиала ПАО "Квадра". В прошлом году энергокомпания подала в суд более 8 тыс. исков на сумма 207 млн рублей. Взыскать с задолжников удалось лишь 65 млн рублей.

Из-за задолженности в 2018 году 25 потребителей "Квадры" не смогли выехать за рубеж. С этих неплательщиков взыскали более 300 тыс. рублей. В энергокомпании предупреждают липчан, что лучше не доводить до крайности. Тем более, что компания пытается урегулировать все вопросы с должниками в досудебном порядке. О накопившихся суммах печатают на квитанциях, отправляют смс-напоминания, рассылают досудебные уведомления.

По вопросам о начислениях за тепло и горячую воду обращаться по телефону 8(4742) 28-66-10. Также можно написать на электронную почту teplo@lipetsk.quadra.ru. Либо обратиться по адресу: Липецка, улица Космонавтов, 92 или Индустриальная, 44, в "Квадру".

ИСТОЧНИК KP.RU