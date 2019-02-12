Работники НЛМК стали лучшими инженерами России

12 Февр. 10:51 2019-02-12T10:51:37+03:00

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Конкурс проводится с 2000 года при поддержке международного и российского Союзов научных и инженерных общественных объединений, Академии инженерных наук и других организаций. Он нацелен на привлечение внимания к проблемам качества подготовки инженерных кадров в России, повышение привлекательности труда и профессионализма инженеров, пропаганду достижений и опыта лучших отечественных специалистов.

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ИСТОЧНИК KP.RU