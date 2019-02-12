2019-02-12T10:59:09+03:00
Общество

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» стартовал в Липецкой области

Липецким дорожникам предстоит освоить к 2024 году более 30 млрд рублей
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Росавтодор согласовал паспорт региональных проектов «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». Программа рассчитана на пять лет, объем выделяемых на дороги средств составит 30,37 млрд. рублей. Из них 5,29 млрд. рублей предоставит федеральный бюджет, 25,08 млрд. рублей - бюджет Липецкой области.

Задачи приоритетного проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – увеличение к 2024 году доли автодорог регионального значения в нормативном состоянии до 47,3 %, снижение в два раза количества мест концентрации ДТП и на 10% доли федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Кроме того, врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов первостепенное внимание обращает на сохранность дорожной сети: «Для этого мы внедрим интеллектуальные системы управления дорожным хозяйством. На региональных дорогах будут установлены автоматические пункты контроля большегрузов, а расширение сети фотовидеофиксаторов позволит более эффективно бороться с нарушениями правил дорожной безопасности».

Финансирование регионального проекта в 2019 году в Липецкой области составит 1,89 млрд. рублей из федерального бюджета, из бюджета Липецкой области будет выделено 1,87 млрд. рублей.

В нацпроекте принимают участие 83 субъекта РФ и 104 городских агломерации в их составе, в том числе 38 агломераций, которые в течение 2017-2018 гг. реализовывали приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

Фото: предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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