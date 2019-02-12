ДТП на проспекте Победы в Липецке: "бешеной" иномаркой управлял 18-летний парень

12 Февр. 11:07 2019-02-12T11:13:46+03:00

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За прошедшие сутки на дорогах области зафиксировано 854 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 2 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к административной ответственности. 44 человека во время движения не стали пристегиваться ремнями безопасности. 554 раза автомобилисты превысили скорость.

Одна из самых серьезных аварий в минувший понедельник, 11 февраля, произошла в Липецка. Около 7 часов вечера на проспекте Победы 18-летний водитель "Тойоты" проигнорировал красный сигнал светофора и, не сбавляя скорость, помчался через перекресток. В это время с улицы Мичурина выезжал "Форд" под управлением 27-летнего мужчины. "Тойота" протаранила иномарку, а после удара отлетела на встречную полосу и врезалась в "Пежо". 32-летняя женщина за рулем последней машины получила травму. Ей оказали помощь медики, после чего отпустили домой.

По словам автоинспектором, в 2018 году каждая шестая авария происходила из-за несоблюдения очередности проезда на перекрестках. Каждый пятый пострадавший получил травмы из-за этого нарушения.

Страшная авария на проспекте Победы в Липецке.Видео Роман Бадулин

ИСТОЧНИК KP.RU