2019-02-12T11:13:46+03:00
Происшествия

ДТП на проспекте Победы в Липецке: "бешеной" иномаркой управлял 18-летний парень

В аварии пострадала 32-летняя женщина [видео]
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Страшная авария на проспекте Победы в ЛипецкеСтрашная авария на проспекте Победы в ЛипецкеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки на дорогах области зафиксировано 854 нарушения правил дорожного движения. Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД России, 2 водителей сели за руль в нетрезвом состоянии. За это их привлекли к административной ответственности. 44 человека во время движения не стали пристегиваться ремнями безопасности. 554 раза автомобилисты превысили скорость.

Одна из самых серьезных аварий в минувший понедельник, 11 февраля, произошла в Липецка. Около 7 часов вечера на проспекте Победы 18-летний водитель "Тойоты" проигнорировал красный сигнал светофора и, не сбавляя скорость, помчался через перекресток. В это время с улицы Мичурина выезжал "Форд" под управлением 27-летнего мужчины. "Тойота" протаранила иномарку, а после удара отлетела на встречную полосу и врезалась в "Пежо". 32-летняя женщина за рулем последней машины получила травму. Ей оказали помощь медики, после чего отпустили домой.

По словам автоинспектором, в 2018 году каждая шестая авария происходила из-за несоблюдения очередности проезда на перекрестках. Каждый пятый пострадавший получил травмы из-за этого нарушения.

Страшная авария на проспекте Победы в Липецке.Видео Роман Бадулин

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком у 96-летнего дедушки украли электропилу
Жильцов напугала трещина в новостройке на «Елецком» в Липецке
Под Липецком пропал 75-летний мужчина, уехавший из дома на машине
В четверг 16 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке похолодает до 10 градусов мороза
ФСБ проводит обыски в агрохолдингах Липецкой области
В Липецке прошел ледяной дождь и покрыл коркой автомобили
В Липецке наказали стройфирму за упавший на машины забор
Съемное жилье в Липецке подорожало больше, чем в среднем по России
Ночью с улиц Липецка вывезли 2,5 тыс. кубометров снега
Липчанин в Питере обокрал медсестру в трамвае
В Липецкой области за день произошло 22 аварии – никто не пострадал
Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards
Под Липецком два месяца разворовывали здание конторы
В Липецке ночью обокрали сразу три припаркованные во дворе машины
Убийца из Липецка 15 лет жил под чужим именем во Владимире
Самовыдвиженцам на довыборы в липецкий облсовет нужно собрать более 1000 подписей
За долги по коммуналке у липчанки арестовали стиральную машинку
Россельхознадзор нашел нарушения на липецком заводе «Данон»
Липецкая ипотечная корпорация передала права застройщика по двум домам
За месяц в магазинах Липецка цены на яйца упали до 19%
Под Липецком фура рухнула на бок после столкновения с «Газелью»
Под Липецком вспыхнул дом и кирпичный сарай
В Липецке пьяный лихач, по чьей вине погибли два человека, получил 5.5 лет тюрьмы
МЧС предупреждает об опасном усилении ветра в Липецке – порывы до 19 м/с
В Липецке столкнулись автовышка и 4 дорогие иномарки
Под Липецком на трассе столкнулись "Опель" и "Сузуки"