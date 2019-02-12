В Липецке столкнулись автовышка и 4 дорогие иномарки

12 Февр. 13:15 2019-02-12T13:18:20+03:00

В Липецке столкнулись автовышка и 4 иномарки Фото: скрин с видео

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В этот вторник, 12 февраля, очередная крупная авария случилась в Липецке. На улице Коммунальная возле дома №9 столкнулись сразу 4 автомобиля и автовышка. Последствия аварии очевидцы сняли на камеру.

Первая в очереди - автовышка. Она врезалась в заднюю часть "Ниссан Альмера". Далее под раздачу попал "Порш Каен". Он, в свою очередь, столкнулся с "Инфинити". Последним пострадавшим в этой цепочке стал "БМВ". Все автомобили были припаркованы во дворе у тротуара.

Наибольшие повреждения получила первая легковушка. У второй иномарки удар пришелся на заднюю часть машины. "Порш" въехал в бок "Инфинити". Ремонт таких машин обойдется их владельцам в кругленькую сумму.

В Липецке столкнулись автовышка и 4 иномарки.vk.com/lipa48

ИСТОЧНИК KP.RU