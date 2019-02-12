В Липецке столкнулись автовышка и 4 дорогие иномарки
В этот вторник, 12 февраля, очередная крупная авария случилась в Липецке. На улице Коммунальная возле дома №9 столкнулись сразу 4 автомобиля и автовышка. Последствия аварии очевидцы сняли на камеру.
Первая в очереди - автовышка. Она врезалась в заднюю часть "Ниссан Альмера". Далее под раздачу попал "Порш Каен". Он, в свою очередь, столкнулся с "Инфинити". Последним пострадавшим в этой цепочке стал "БМВ". Все автомобили были припаркованы во дворе у тротуара.
Наибольшие повреждения получила первая легковушка. У второй иномарки удар пришелся на заднюю часть машины. "Порш" въехал в бок "Инфинити". Ремонт таких машин обойдется их владельцам в кругленькую сумму.
В Липецке столкнулись автовышка и 4 иномарки.vk.com/lipa48
ИСТОЧНИК KP.RU