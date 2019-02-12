МЧС предупреждает об опасном усилении ветра в Липецке – порывы до 19 м/с

12 Февр. 13:43 2019-02-12T15:23:38+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о резком ухудшении погоды в Липецке. По данным городского управления по делам ГО и ЧС, в ближайшие 3-6 часов в Липецке опасно усилится юго-западный ветер и выпадет мокрый снег.

Неблагоприятные условия сохранятся и в среду, 13 февраля. На дорогах ожидается гололед, мокрый снег будет налипать на провода, что может привести к обрывам на линии. Порывы ветра могут достигать 15-19 метров в секунду. По данным регионального МЧС, в некоторых районах области ожидается туман.

При этом в Липецке существенно потеплеет, днем 13 февраля ожидается до +2°С, ночью столбик термометра не опустится ниже трех градусов мороза. Осадки в виде мокрого снега, дождя и снега с дождем ожидаются до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU