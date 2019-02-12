В Липецке пьяный лихач, по чьей вине погибли два человека, получил 5.5 лет тюрьмы

12 Февр. 14:26 2019-02-12T14:26:39+03:00

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В Липецке вынесли окончательный приговор водителю «Фольксвагена», который устроил массовое ДТП на улице Студеновской летом прошлого года. Авария произошла поздно вечером 21 июля. Согласном материалам дела, пьяный водитель «Гольфа», вопреки ограничению 40 км\ч, ехал по улице со скоростью 88 км\ч. В какой-то момент мужчина отвлекся и на полном ходу въехал в стоящий «Дэу Нексия», затем задел «Форд Фокус», а после влете в фонарный столб.

ДТП с двумя погибшими в Липецке .

В этой аварии погибли водитель и пассажирка «Нексии», а на пьяного лихача завели дело за нарушение ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее смерть – часть 6 статьи 264 УК РФ. Момент аварии зафиксировала уличная камера наблюдения.

Правобережный суд приговорил его к 5 годам и 6 месяцам колонии и лишил водительских прав на 3 года. Также он должен выплатить материальный и моральный вред семьям погибших – у водителя «Дэу» остался ребенок и пожилая мать.

Мужчину взяли под стражу в зале суда, но он решил обжаловать приговор. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в апелляционной жалобе подсудимый ссылался на необоснованную суровость приговора, и просил изменить общий режим на колонию-поселение. Смягчить приговор не удалось, решение суда вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU