Под Липецком вспыхнул дом и кирпичный сарай

12 Февр. 14:56 2019-02-12T14:56:46+03:00

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Минувшим вечером, 11 февраля, в Елецком районе случился пожар. В селе Марчуки вспыхнул жилой дом №8 по улице Запрудная. Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 17.48. Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил внутреннюю отделку дома на площади 80 кв.м. К счастью, из жильцов никто не пострадал.

Этим утром, 12 февраля, в 4.52 спасателям сообщили о новом возгорании. По словам очевидцев, в селе Ольховка Добринского района загорелся кирпичный сарай. С огнем боролись пожарно-спасательные расчеты. Пламя удалось ликвидировать. Однако, в сарае выгорела внутренняя отделка на площади 5 кв.м. Обошлось без пострадавших. Причину пожара устанаваливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU