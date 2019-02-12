Под Липецком фура рухнула на бок после столкновения с «Газелью»

12 Февр. 15:05 2019-02-12T15:05:11+03:00

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Серьезная авария лучилась минувшим вечером, 11 февраля, на трассе «Дон» в Елецком районе Липецкой области. Там районе завода строительных материалов столкнулись «Газель» и фура. От удара многотоник накренился влево и рухнул на бок, перегородив часть трассы.

ДТП М4-Дон район завода ССК.

На фуре отлетела верхняя часть. Грузовая «Газель» также получила существенные повреждения. По словам очевидцев, ДТП обошлось без жертв. На месте работали сотрудники ГИБДД, которые выясняли как именно произошло столкновение и кто виноват.

Напомним, что всего за прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировали 21 ДТП без пострадавших, в которых повреждения получили только транспортные средства. Единственная за сутки авария с травмами произошла вечером на проспекте Победы, где 18-лдетний парень на «Тойоте» разбил две машины.

ИСТОЧНИК KP.RU