2019-02-12T16:03:05+03:00
Общество

За месяц в магазинах Липецка цены на яйца упали до 19%

Стоимость кур в некоторых супермаркетах снизилась, а в других выросла
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке подешевели яйцаВ Липецке подешевели яйцаФото: Юлия КЛЮЕВА
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Специалисты проанализировали, как в магазинах Липецка с начала года изменились цены на курицу и яйца. Как сообщили в Агентстве содействия развитию торговой деятельности, учреждение и прокуратора проверили цены в сетевых магазинах на данную продукцию. После декабрьского повышения, цены на куру и яйца начали снижаться.

По информации учреждения, самая дорогая курица по состоянию на 10 января 2019 года стоила 139,99 рублей. Спустя месяц цена упала на 20,54 рублей. К 11 февраля курицу можно было купить за 119,45 рублей. В январе самая бюджетная курица стоила 124 рубля. Здесь, наоборот, цена увеличилась на 5,99 рублей. Так, в настоящее время цены на куры - от 119,90 до 129,99 рублей.

Яйца первой категории, 10 штук - самая высокая цена в январе составила 73,99 рубля. Но можно было найти продукт и за 59,99 рублей. По состоянию на 11 февраля самые дорогие яйца стоили 67 рублей. Самая бюджетная цена - 49,90 рублей. Так, яйца куриные снизились в цене от 0,17% до 19%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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