Липецкая ипотечная корпорация передала права застройщика по двум домам

12 Февр. 16:06 2019-02-12T16:06:10+03:00

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Липецкая ипотечная корпорация передала права застройщика на брошенные дома II-2 и II-9 в Елецком микрорайоне, теперь их будет достраивать фирма «Орелстрой». Как сообщили в пресс-службе областной администрации, соглашение подписали в этот вторник, 12 февраля.

Напомним, что строительство по этим домам остановилось летом 2017 года, своих квартир не дождались около 300 дольщиков, из-за чего они неоднократно устраивали масштабные митинги и жаловались президенту. Кроме этого осенью орловский застройщик взял на себя недостроенные многоквартирные дома в Европейском микрорайоне.

– Ответственность нового застройщика позволяет ускорить возведение жилья для липчан, – уверен вице-губернатор Илья Тузов.

По сообщению администрации, переданные сегодня дома достроят к концу 2019 года и все 300 дольщиков получат ключи. По данным нового застройщика, строительство обоих домов обойдется порядка 500 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU