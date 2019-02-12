Россельхознадзор нашел нарушения на липецком заводе «Данон»

12 Февр. 17:46 2019-02-12T17:46:57+03:00

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Россельхознадзор нашел многочисленные нарушения в липецком филиале АО «Данон Россия». Как сообщает ведомство, на «Молочном комбинате «Липецкий» выявлены нарушения ветеринарно-санитарных требований Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

По итогу проверки Россельхознадзор возбудил дела по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ и выдали предписания с требованием устранить нарушения. Решение по административным делам вынес Арбитражный суд Липецкой области в январе этого года – АО «Данон Россия» оштрафовали на 100 000 рублей. Аналогичные нарушения выявили во «Владимирском» филиале, который также подвергся административному штрафу на ту же сумму.

ИСТОЧНИК KP.RU