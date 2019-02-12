2019-02-12T18:36:58+03:00
Общество

За долги по коммуналке у липчанки арестовали стиральную машинку

После ареста имущества женщина начала платить
Лия МУРАДЬЯН
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Приставы ходили по квартирам должниковПриставы ходили по квартирам должниковФото: Пресс-служба УФССП по Липецкой области
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В Липецке судебные приставы вместе с коммунальщиками вышли на рейд по должникам, которые не платят за горячую воду и отопление. За два часа рейда приставы и специалисты отдела взыскания компании «Квадра» обошли 9 квартир. Больше половины должников оказались дома.

Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, должникам вручали квитанции для опалы и разъясняли, как и где нужно платить. Но не везде должники отделались одними квитанциями.

В одной из квартир, где проживала злостная неплательщица, пришлось арестовать имущество. В частности приставы наложили арест на стиральную машину за долг в 93 000 рублей. После ареста техники, деньги сразу нашлись – женщина погасила долг, хоть и частично.

ИСТОЧНИК KP.RU

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