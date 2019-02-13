В Липецке ночью обокрали сразу три припаркованные во дворе машины

13 Февр. 09:09 2019-02-13T09:09:01+03:00

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В Липецке разворовали сразу три «ВАЗа». Все случилось в ночь с 11 на 12 февраля у дома по улице Вермишева. Кто-то выломал личинки замков на «семерке», «четверке» и «девяносто девятой».

Из первой машины вытащили аккумулятор, магнитолу и подлокотник, из второго «ВАЗа» также достали магнитолу и набор ключей, а в последнем украли детское автокресло и сабвуфер.

Подозреваемого задержали днем сотрудники ППС и уголовного розыска. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, им оказался 21-летний житель города. Сейчас он дает показания в отделе полиции №2.

Кроме этого за прошедшие сутки, 12 февраля, в Липецкой области раскрыли три совершенных ранее преступления, среди которых были две кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU