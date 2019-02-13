2019-02-13T09:40:11+03:00
Происшествия

Под Липецком два месяца разворовывали здание конторы

Воры срезали отопительные трубы, украли радиаторы и двери
Лия МУРАДЬЯН
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Под Липецком раскрыли кражу из ОООПод Липецком раскрыли кражу из ОООФото: Лия МУРАДЬЯН
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В селе Сенцово под Липецком полностью разворовали здание некоего ООО. Руководство предприятия обнаружило пропажу 6 февраля и обратилось в полицию. Временной интервал, когда произошла кража, составил два месяца – с 5 октября по 12 декабря.

Местные металлоломщики заметили, что здание пустует и решили этим воспользоваться. Они взломали входную дверь и не спеша выносили все что могли. В частности укради 4 железные двери, 12 радиаторов отопления, 40 пластиковых панелей, срезали даже трубы отопления.

Вскоре после заявления воришек вычислили и задержали сотрудники ППС. Как сообщили в пресс-службе УМВД региона, подозреваемыми оказались двое местных безработных 21 и 22 лет. Известно, что один из них имеет судимость. Дело расследует отдел полиции по Липецкому району.

Кроме этого в Задонском районе поймали 47-летнюю женщину, которая 11 февраля вынесла из чужого дома по улице Ленина постельное белье, полотенца и ковер. А в Липецке 36-летняя судимая дама, украла из квартиры 81-летнего пенсионера 5000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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