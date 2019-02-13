Липчанин в Питере обокрал медсестру в трамвае

13 Февр. 11:43 2019-02-13T11:52:42+03:00

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В Выборгском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали карманника из Липецка, который обворовал пассажирку трамвая. Все случилось 12 февраля в районе проспекта Луночарского. Некий мужчина влез в карман куртки 46-летней пассажирки и незаметно вытащил смартфон.

Жертвой вора оказалась медицинская сестра местного пансионата. Благо женщина вовремя заметила кражу и самого вора, и вызвала полицию. Как сообщает пресс-служба УМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мужчину задержали на месте преступления сотрудники отдела по борьбе с карманными кражами уголовного розыска.

По данным портала «Мойка78», задержанным оказался 27-летний гость из Липецка. Смартфон забрали, подозреваемого задержали и завели уголовное дело по факту кражи.

ИСТОЧНИК KP.RU