2019-02-13T12:38:45+03:00
Общество

Ночью с улиц Липецка вывезли 2,5 тыс. кубометров снега

380 дворников расчищали площадки у домов
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке устраняют последствия снегопадаВ Липецке устраняют последствия снегопадаФото: Юлия КЛЮЕВА
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В эту ночь, с 12 на 13 февраля, на расчистку города вышло 68 снегоуборочных машин. К утру их количество увеличилось до 99. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, дороги областного центра обрабатывали противогололедными материалами. Всего потратили около 697 тонн.

Ночью с улиц Катукова, Меркулова, Зегели и других районов вывезли более 2,5 тысяч кубометров снега. Утром спецтехника расчищала проспект Победы, улицы 40 лет Октября, Ковалева, Ленина, площадь Героев, дороги Сырского Рудника. 380 дворников убирали снег у подъездов и во дворах домов.

Напоминаем, что часто расчистке дворов мешают припаркованные автомобили. Водителей предупреждают о дате и времени, когда приедет спецтехника. Для этого на подъездах домов развешивают объявления. Автолюбителей просят освобождать участки от машин в указанный период.

ИСТОЧНИК KP.RU

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