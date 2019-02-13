2019-02-13T12:39:12+03:00
Общество

Съемное жилье в Липецке подорожало больше, чем в среднем по России

Аренда одной комнаты за год выросла на 16.8%
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке подорожала аренда жильяВ Липецке подорожала аренда жильяФото: Лия МУРАДЬЯН
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Эксперты портала «Мир квартир» сравнили цены на аренду комнат в 68 городах России с населением более 300 тысяч человек. В среднем по стране аренда квартир подорожала на 4.1%, в некоторых городах поднялась на 20%, а где-то упала на столько же. В феврале средняя стоимость аренды комнат по стране составила 6428 рублей в месяц – самых дорогах городах в 2.5 раза выше, в самых дешевых ниже в 2 раза.

Несмотря на то, что Липецке не отличается высокими ценами на жилье, аренда квартир здесь подорожала, в отличие от других дешевых городов, как Чита и Новокузнецк. Сейчас арендовать комнату в Липецке в среднем стоит 5821 рубль – рост цен составил 16.8%. А вот снять жилье в Белгороде, например, стоит 5296 рублей – цены снизились на 2.6%. В Воронеже аренда выросла на 1.6%, но стоимость ниже липецкой и белгородской – 5227 рублей.

Как отмечают эксперты, все зависит от экономической ситуации в каждом регионе, платежеспособности арендаторов, а также от спроса и предложения аренды жилья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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