В Липецке наказали стройфирму за упавший на машины забор

13 Февр. 13:34 2019-02-13T13:34:26+03:00

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В Липецке оштрафовали застройщика дома в микрорайоне Университетский, где в январе упавший забор придавил несколько машин. Напомним, ЧП случилось в ночь с 14 на 15 января у строящегося дома между улицами Замятина и Белянского. Там под тяжестью снега упали металлические листы, которыми огородили строительную площадку.

Под завалом оказались две легковушки – «Шевроле» и «Приора». На отечественном авто остались несколько вмятин, на иномарке треснуло лобовое стекло и помялась крыша.

По данному случаю депутат областного Совета Андрей Трофименков направил запрос в администрацию города. Ответ пришел от городского департамента градостроительства и архитектуры.

Эксперты выяснили, что участок, где упал забор находится в аренде у застройщика. В итоге не стройфирму завели административное дело за нарушение Правил благоустройства и ненадлежащего состояния ограждения. Сейчас забор восстановили.

ИСТОЧНИК KP.RU