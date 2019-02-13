2019-02-13T14:00:11+03:00
Общество

В Липецке прошел ледяной дождь и покрыл коркой автомобили

Горожане выкладывают видео обледеневших машин [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Липчане выкладывают видео обледеневших машинЛипчане выкладывают видео обледеневших машинФото: скриншот с видео
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Этой ночью, с 12 на 13 февраля, на Липецк обрушился мокрый снег с дождем. Напомним, что непогода доставила немало хлопот коммунальщикам – на расчистку дорог вышли почти 100 снегоуборочных машины, а с улиц города вывезли более 2500 кубометров снега.

Ледяной дождь покрыл коркой машины в Липецке .

К утру мокрый снег сменился ледяным дождем. Машины и тротуары оказались покрыты коркой льда. Автомобилисты сняли свои обледеневшие авто на видео и выложили записи в соцсети. Особенно автолюбителей впечатлила ледяная корка на боковых стеклах, которая оставалась при опускании окна.

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Непредсказуемая погодка
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Отметим, что согласно предупреждению МЧС неблагоприятные погодные условия с сильным ветром и осадками сохранятся и сегодня, 13 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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