ФСБ проводит обыски в агрохолдингах Липецкой области

13 Февр. 14:23 2019-02-13T14:28:25+03:00

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В нескольких регионах России в агропромышленных компаниях проходят обыски ФСБ и ФНС. Сотрудники налоговой и службы безопасности изымают документы и проверяют бухгалтерии.

Крупные агрохолдинги проверяют в 13 регионах России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник. Среди проверяемых регионов и Липецкая область. Аналогичные обыски проходят в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Челябинской, Свердловской, Саратовской, Пензенской областях и в Мордовии. На территории Черноземья, помимо Липецкой области, проверяют Тамбовскую, Белгородскую и Воронежскую.

Силовики ищут доказательства уклонения от уплаты налогов, и несоблюдения положений Хартии в сфере оборота сельхозпродукции, которую подписали производители зерна в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU