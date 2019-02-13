2019-02-13T15:30:46+03:00
Общество

В Липецке похолодает до 10 градусов мороза

В выходные снова потеплеет и усилится ветер
Лия МУРАДЬЯН
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Ночью в Липецке усилятся морозыНочью в Липецке усилятся морозыФото: Лия МУРАДЬЯН
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Синоптики обещают в Липецке резкое похолодание. По данным Росгидрометцентра 14 февраля погода в Липецкой области ожидается облачная с прояснениями. Ночью в некоторых районах пройдет небольшой снег, а днем осадков не обещают.

Ветер будет дуть западный, ночью со скоростью 6-11 метров в секунду, днем – 3-8 м/с. При этом резко упадет температура воздуха. Уже ночью прогнозируют до -10 градусов мороза, днем будет до -6°С. Атмосферное давление снизится до 741 мм ртутного столба.

Аналогичная морозная погода без существенных осадков ожидается и в пятницу, 15 февраля. В этот день к вечеру может усилится западный ветер. В выходные снова потеплеет до +1°С и пройдет небольшой дождь. А в начале следующей недели в регион вернутся морозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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