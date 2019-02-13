2019-02-13T15:53:34+03:00
Общество

В четверг 16 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды

Также электроэнергию отключат в садоводческих товариществах
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанам отключат свет и воду в четвергЛипчанам отключат свет и воду в четвергФото: Юлия КЛЮЕВА
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В четверг, 14 февраля, в некоторых домах Липецка отключат свет и холодную воду. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц Ферросплавная, 3 , 5, 7, 12, 9а, 8, 3а, 2, 9, 4, 10; Долгорукова, 1 , 4; Артема, 3; Пестеля, 38; Осенний проезд, 3 , 5, 7; Индустриальная, 19; проспект Победы, 87А; 2-я Индустриальная, 15а; Валентины Терешковой, 31, 31А, 35; Неделина, 26, 28, 40; Первомайская, 78, 101, 119, 99; Пушкина, 15, 4, 5, 7; Катукова, 11; Желябова, 9. Также в этот период времени отключат свет в Сселках по следующим адресам: улица Кирова, 39; Ракитная, 1, 5, 6, 9, 11, 13, 19, 21, 23. Без электроэнергии останутся садоводческие товарищества «Ветеран труда», «Весна, «Трубник».

Без холодной воды с 10 утра до 8 часов вечера останутся жители улиц Валентина Скороходова, 19, 25; им. Н.К. Крупской, 10, 3, 3А, 8; Невского, 16, 18, 20, 22, 24/1, 24/2, 27; Парковая, 11а. С 10 утра до 9 часов вечера краны пересохнут по адресам: улица Хренникова, 1 - 5 ; Осканова, 5 , 7.

Как сообщили в АО «ЛГЭК», подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. Более подробную информацию липчане могут получить по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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