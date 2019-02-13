Под Липецком пропал 75-летний мужчина, уехавший из дома на машине

13 Февр. 17:46 2019-02-13T17:47:13+03:00

Почти неделю о местонахождении Николая ничего не известно

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В Липецкой области разыскивают 75-летнего мужчину. 8 февраля Божко Николай Егорович уехал из дома на автомобиле «ВАЗ-2106» темно-зеленого цвета в село Куликово Усманского района. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые, зубы отсутствуют.

Был одет: черная кожаная куртка, кожаный картуз, светлые джинсы, джинсовая рубашка, зимние ботинки черного цвета.

Всех, кто видел Николая Божко или знает, где он может находиться или обладает любой ценной дела поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU