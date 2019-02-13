2019-02-13T17:47:13+03:00
Общество

Под Липецком пропал 75-летний мужчина, уехавший из дома на машине

Почти неделю о местонахождении Николая ничего не известно
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
Под Липецком пропал мужчинаПод Липецком пропал мужчинаФото: Поиск пропавших детей Липецк
Изменить размер текста:

В Липецкой области разыскивают 75-летнего мужчину. 8 февраля Божко Николай Егорович уехал из дома на автомобиле «ВАЗ-2106» темно-зеленого цвета в село Куликово Усманского района. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», мужчина может быть дезориентирован.

Приметы: на вид 75-80 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза голубые, зубы отсутствуют.

Был одет: черная кожаная куртка, кожаный картуз, светлые джинсы, джинсовая рубашка, зимние ботинки черного цвета.

Всех, кто видел Николая Божко или знает, где он может находиться или обладает любой ценной дела поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Или написать на электронную почту ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком у 96-летнего дедушки украли электропилу
Жильцов напугала трещина в новостройке на «Елецком» в Липецке
В четверг 16 улиц Липецка останутся без света, 6 - без воды
В Липецке похолодает до 10 градусов мороза
ФСБ проводит обыски в агрохолдингах Липецкой области
В Липецке прошел ледяной дождь и покрыл коркой автомобили
В Липецке наказали стройфирму за упавший на машины забор
Съемное жилье в Липецке подорожало больше, чем в среднем по России
Ночью с улиц Липецка вывезли 2,5 тыс. кубометров снега
Липчанин в Питере обокрал медсестру в трамвае
В Липецкой области за день произошло 22 аварии – никто не пострадал
Сбербанк признан лучшим розничным банком по версии Retail Finance Awards
Под Липецком два месяца разворовывали здание конторы
В Липецке ночью обокрали сразу три припаркованные во дворе машины
Убийца из Липецка 15 лет жил под чужим именем во Владимире
Самовыдвиженцам на довыборы в липецкий облсовет нужно собрать более 1000 подписей
За долги по коммуналке у липчанки арестовали стиральную машинку
Россельхознадзор нашел нарушения на липецком заводе «Данон»
Липецкая ипотечная корпорация передала права застройщика по двум домам
За месяц в магазинах Липецка цены на яйца упали до 19%
Под Липецком фура рухнула на бок после столкновения с «Газелью»
Под Липецком вспыхнул дом и кирпичный сарай
В Липецке пьяный лихач, по чьей вине погибли два человека, получил 5.5 лет тюрьмы
МЧС предупреждает об опасном усилении ветра в Липецке – порывы до 19 м/с
В Липецке столкнулись автовышка и 4 дорогие иномарки
Под Липецком на трассе столкнулись "Опель" и "Сузуки"
ДТП на проспекте Победы в Липецке: "бешеной" иномаркой управлял 18-летний парень