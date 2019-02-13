Жильцов напугала трещина в новостройке на «Елецком» в Липецке

13 Февр. 18:36 2019-02-13T18:52:42+03:00

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Липчане бьют тревогу. В соцсетях появилось видео, снятое в новом доме микрорайона «Елецкий». Автор ролика – владелец одной из квартир в доме №1 по улице Осканова. В служебном подъезде липчанин обнаружил трещину. Она проходит через всю стену, по потолку, а далее по противоположной стене.

- Всем на это плевать, - пишет автор. – Помогите, пожалуйста! Дом новый, а уже такие трещины в нем.

Правда, интернет-пользователи помочь могут только советом. По мнению одних, из дома нужно срочно бежать. Другие лишь смеются, мол, трещины заштукатурят, будете жить долго и счастливо. Кто-то предложил помочь снести дом. Один из комментаторов отметил, что это всего лишь осадочный шов, бояться нечего. Однако предупредил, что если трещина выше допустимых размеров, то причины для беспокойства есть. И посоветовал обратиться к подрядчику или в управляющую компанию.

В Липецке жильцы новостройки на "Елецком" обнаружили трещину в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU