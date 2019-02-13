Под Липецком у 96-летнего дедушки украли электропилу

13 Февр. 19:07 2019-02-13T19:10:33+03:00

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В отдел полиции по Грязинскому району обратился 96-летний местный житель. В своем заявлении дедушка указал, что из его сарая, который находится на территории домовладения, пропала электрическая цепная пила.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался неработающий 51-летний внук заявителя. По одной из версий, он продал электропилу. Деньгами, которые он получил от продажи, распорядился по своему усмотрению.

В отделе дознания возбудили уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». Если вина мужчины будет доказана, максимальное наказание, которое ему грозит – до 2 лет лишения свободы. В настоящий момент ведется расследование произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU