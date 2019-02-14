Под Липецком нашли пенсионера, уехавшего из дома на машине

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-14T08:44:38+03:00

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На прошлой неделе, 8 февраля, в Липецкой области пропал 75-летний мужчина. Божко Николай Егорович уехал на автомобиле "ВАЗ" в село Куликово Усманского района. После о его местонахождении не было известно. Как сообщили в ЛООО "Поиск пропавших детей", Николая Божко нашли. Мужчина жив.

Напомним, продолжаются поиски 60-летнего Ширяева Юрия Алексеевича. Он ушел из дома 24 января в районе СНТ "Дачный-2". По информации волонтеров, мужчина может быть дезориентирован. Приметы пропавшего и во что он был одет можно посмотреть здесь.

Всех, кто видел Юрия Ширяева или знает, где он может находиться, просьба сообщить об этом в полицию - 02, либо волонтерам - 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18. А также написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU