Под Липецком из дома украли бензопилу, газовый баллон и аккумулятор

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-14T09:00:37+03:00

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В минувшую среду, 13 февраля, в отдел полиции обратилась 45-летняя женщина. В своем заявлении она указала, что неизвестный обокрал ее дом в селе Пригородка Усманского района. Из дома, что находится на улице Добролюбова вынесли бензопилу, газовый баллон и автомобильный аккумулятор. По словам заявителя, вор попал в дом, сорвав навесной замой.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, сотрудники полиции установили личность предполагаемого преступника. Правоохранители задержали неработающую 35-летнюю жительницу Усманского района. Расследование продолжается.

Напомним, еще одно преступление было совершено на днях. В Грязинском районе из сарая 96-летнего дедушки украли электропилу. В воровстве подозревают 51-летнего внука пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU