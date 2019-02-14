2019-02-14T12:12:16+03:00
Происшествия

В Липецке водитель ударил иномарку с девушкой за рулем и скрался с места ДТП

Сбежавшему водителю грозит лишение прав и 15 суток ареста
Лия МУРАДЬЯН
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Виновника аварии ищутВиновника аварии ищутФото: Лия МУРАДЬЯН
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Авария произошла в минувшую среду, 13 февраля, В Липецке. Около 7 утра на кольцевой развязке в районе Тракторного неизвестный водитель влетел в «Шкоду», за рулем которой была 25-летняя девушка. Виновник ДТП сбежал с места происшествия, а девушку увезли в больницу. К счастью, травма оказалась не тяжелая и после оказания помощи пострадавшую отпустили.

Как пояснили в пресс-службе УГИБДД по Липецкой области, в случае ДТП водитель должен оставаться на месте происшествия, включать аварийки и выставить знак аварийной остановки. Оставление места ДТП карается по административному кодексу лишением прав и арестом на 15 суток.

Всего за сутки на дорогах региона зарегистрировали 37 аварий без пострадавших. Также автоинспекторы поймали 1028 нарушителей. Из них 5 водителей сели за руль пьяными, 62 забыли пристегнуть ремни безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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