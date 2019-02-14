Игорь Артамонов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

СЕГОДНЯ 12:38 2019-02-14T12:38:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. Он собрал более трех тысяч участников из шестидесяти стран.

В конгрессе участвует врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В рамках работы сессии «Промышленные кластеры. Как повысить инвестиционную привлекательность региона» он представил экономический потенциал Липецкой области, рассказал о региональной политике привлечения инвесторов, в частности о липецком опыте по созданию кластеров.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU