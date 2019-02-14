2019-02-14T12:38:41+03:00
Общество

Игорь Артамонов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи

Врио главы Липецкой области представил промышленные кластеры региона
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В Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. Он собрал более трех тысяч участников из шестидесяти стран.

В конгрессе участвует врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В рамках работы сессии «Промышленные кластеры. Как повысить инвестиционную привлекательность региона» он представил экономический потенциал Липецкой области, рассказал о региональной политике привлечения инвесторов, в частности о липецком опыте по созданию кластеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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