Игорь Артамонов принимает участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи
Врио главы Липецкой области представил промышленные кластеры региона
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В Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. Он собрал более трех тысяч участников из шестидесяти стран.
В конгрессе участвует врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов. В рамках работы сессии «Промышленные кластеры. Как повысить инвестиционную привлекательность региона» он представил экономический потенциал Липецкой области, рассказал о региональной политике привлечения инвесторов, в частности о липецком опыте по созданию кластеров.
ИСТОЧНИК KP.RU