Игорь Артамонов возглавил забег «Кубок губернаторов» в Сочи

СЕГОДНЯ 13:12 2019-02-14T13:22:43+03:00

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В этот четверг, 14 февраля, в Сочи стартовал Российский инвестиционный форум. В нем участвует врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов. Как сообщили в пресс-службе областной администрации, на конгрессе врио представит экономический потенциал региона, расскажет о политике привлечения инвесторов.

Кстати, Игорь Артамонов вышел на старт массового забега «Кубок губернаторов». Вместе с ним - губернаторы Удмуртии и Курской области. А также жители и гости Сочи. Забег состоялся на трассе «Сочи Автодрома», где проходит гоночная серия «Формулы-1». Для участников подготовили 2 дистанции – 5 555 и 11 110 метров. Губернаторы возгласили забег и пробежали 5 555 метров за 30 минут 20 секунд.

- Закончили гонку, все здорово, - записал видео Игорь Артамонов и выложил в своем Инстаграме. - С коллегами занимаемся спортом. Сейчас будем обсуждать спорт в Липецке. Всем успехов!

igor_artamonov48 Игорь Артамонов принял участие в забеге "Кубок губернаторов"

ИСТОЧНИК KP.RU