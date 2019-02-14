2019-02-14T14:22:40+03:00
Происшествия

Под Липецком мужчина соврал тете, что его избили полицейские, и написал на них донос

За это житель Усманского района заплатит штраф
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин донес на полицейскихЛипчанин донес на полицейскихФото: Юлия КЛЮЕВА
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37-летнему жителю Усманского района вынесли приговор по ч.1 ст.306 УК РФ «Ложный донос о совершении преступления». По информации СУ СК России по Липецкой области, в августе прошлого года обвиняемый обратился с заявлением привлечь полицейских к уголовной ответственности. Мужчина утверждал, что они его избили. Однако, в ходе доследственной проверки заявленное не подтвердилось.

Мужчина признался, что выдумал эту историю для тети. В реальности же, обвиняемый упал и ударился головой, когда возвращался домой из магазина, где купил алкоголь. Его тетя увидела повреждения на лице. Пытаясь объясниться, мужчина соврал. А через неделю женщина настояла, чтобы он написать заявление в полицию. То, что ссадины и гематомы на голове он получил, упав с высоты собственного роста, подтвердили судмедэксперты.

Мужчина признал свою вину и извинился перед сотрудниками полиции. Его приговорили к штрафу – 8 тыс. рублей. Ранее судим не был.

ИСТОЧНИК KP.RU

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