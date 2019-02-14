2019-02-14T15:07:18+03:00
Общество

В этом году в Липецке отремонтируют 21 км дорог

На обновление улиц и магистралей нужно 244 млн. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке продолжат ремонтировать дорогиВ Липецке продолжат ремонтировать дорогиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В этом году в Липецке обновят 21 км магистралей в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сначала в порядок приведут улицу Ильича, в том числе устроят ливневые канализации и тротуары. Также в список первых попали улица Смоленская, работы проведут от Индустриальной до Полярной; улица им. И.В. Бабушкина – от им. Д.М. Пожарского до им. Демьяна Бедного; Титова – от Гагарина до дома №52 по Космонавтов и сама улица Космонавтов. Последнюю выполнят в щебеночно-мастичной асфальтобетоне. Приблизительная стоимость всех работ – 244 млн. рублей.

Кстати, на оставшуюся сумму планируется отремонтировать улицы: Краснозаводская, Жуковского, Сенная, им. Н.В. Гоголя, 40 лет Октября, им. Д.М. Пожарского с утройством тротуаров и пешеходных дорожек, Кирпичная, 40 лет ВЛКСМ, Кузьминская, а также переулок Рядовой и Космический. К концу сентября планируется сдать облагороженный участок дорого от улицы им. С.М. Буденного до Полярной.

Кстати, в рамках проекта отремонтируют не только автомобильные дороги. Также обновят прилегающую к ним территорию. На это направят около 1 млрд. рублей. В настоящее время готовятся документы для проведения конкурсных процедур. При благоприятной погоде, работы планируют начать уже в конце марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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