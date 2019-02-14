В выходные в Липецке пропал пенсионер с татуировками

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-14T15:00:28+03:00

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В эти выходные в Липецке пропал 64-летний мужчина. В воскресенье, 10 февраля, Голубков Сергей Иванович вышел из дома по улице Катукова около 9 утра. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», до настоящего момента его местонахождение не установлено.

Был одет: куртка коричневая до колен, черные зимние полусапоги, брюки темно-зеленые, норковая шапка, майка синяя в полоску, синий свитер.

Особые приметы: часы на левой руке, на левом предплечье татуировка с изображением девушки, татуировки на ногах.

Всех, кто видел Сергея Голубкова или знает, где он может находиться, просьба сообщить об этом в полицию - 02, либо волонтерам - 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18. А также написать на электронную почту ppdlip@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU