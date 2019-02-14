Рост цен на бензин не вызвал нареканий у липецкого УФАС

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-14T17:43:34+03:00

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В этот четверг, 14 февраля, в УФАС по Липецкой области подвели итоги работы за 2018 год. За этот период специалисты Управления рассматривали заявления о нарушениях антимонопольного законодательства, в том числе дела о недобросовестной конкуренции, антиконкурентных действий со стороны органов власти, контролировали сферу закупок, следили за соблюдением Федерального Закона «О рекламе».

Пресс-конференция в липецком УФАСФото: Юлия КЛЮЕВА

Фото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкое УФАС контролирует соблюдение ФЗ "О рекламе".

В прошлом году в Управлении рассмотрели 102 обращения по вопросам о нарушениях законодательства о рекламе. Возбуждено 23 дела. Выдано 12 предписаний, 9 из которых исполнили. Так, на сайте строительной компании опубликовали рекламу, содержащую недостоверные сведения о расположении секций строящегося дома, этажности зданий, о количестве квартир. Запись призывала участвовать липчан в долевом строительстве.

- Поступило обращение от граждан, что дом, расположенный вблизи строящегося здания, попал в площадь застройки, согласно рекламе, - прокомментировала руководитель липецкого УФАС Ирина Поткина. – Они были обеспокоены, что их дом снесут, если реализуется план, размещенный на сайте. Было выдано предписание, привести рекламу в соответствие с документами. Предписание исполнено.

Также Ирина Поткина прокомментировала ситуацию с ценами на бензин. Специалисты УФАС ежедневно получают информацию о ценах. И пока, по словам руководителя Управления, оснований для приятия мер антимонопольного реагирования в регионе нет. Повышение, которое произошло в начале года на 1,7% - в рамках договоренностей.

В УФАС по Липецкой области прокомментировали рост цен на бензин.

ИСТОЧНИК KP.RU