В Липецке будут судить депутата за сокрытие дохода в 10 млн. рублей

СЕГОДНЯ 19:30 2019-02-14T19:30:25+03:00

По версии следствия, директор стройфирмы намеренно перевел деньги, чтобы уйти от налогов

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В Липецке будут судить за сокрытие доходов директора строительной фирмы и депутата городского совета. Ему вменяют часть 2 статьи 199.2 УК РФ – сокрытие в особо крупном размере.

По версии следствия, директор строительной компании, зная о долгах, намеренно скрыл деньги, которые должны были взыскать недоимки по налогам и страховым взносам. Вместо того, чтобы погасить задолженность, депутат перевел контрагентам через посредников почти 10 миллионов рублей. Деньги переводили с сентября 2017 года по февраль 2018.

Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU