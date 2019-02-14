В Липецке будут судить депутата за сокрытие дохода в 10 млн. рублей
В Липецке будут судить за сокрытие доходов директора строительной фирмы и депутата городского совета. Ему вменяют часть 2 статьи 199.2 УК РФ – сокрытие в особо крупном размере.
По версии следствия, директор строительной компании, зная о долгах, намеренно скрыл деньги, которые должны были взыскать недоимки по налогам и страховым взносам. Вместо того, чтобы погасить задолженность, депутат перевел контрагентам через посредников почти 10 миллионов рублей. Деньги переводили с сентября 2017 года по февраль 2018.
Как сообщили в пресс-службе регионального СКР, фигурант признал вину. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU