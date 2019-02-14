2019-02-14T20:07:35+03:00
Происшествия

В Липецке криминальная парочка разработала схему, как обмануть банкомат

Воришек поймали после третьей удачной операции [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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пара успела "заработать" 30 000 рублейпара успела "заработать" 30 000 рублейФото: скрин с видео
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Липецкие «Дик и Джейн» разработали «гениальную» схему, как обмануть банкоммат. 34-летний мужчина и его 19-летняя спутница просто имитировали, что вставляли деньги в купюроприемник. То есть купюры забирали после того, как аппарат их считывал.

Фактически купюры в аппарат не попадали, а деньги на счет карты зачислялись. Если аппарат выдавал сбой, аферистам хватало наглости подать претензию в банк на возврат денег через диалоговое окно банкомата. После того, как деньги попадали на счет, их обналичивали.

Криминальная пара в Липецке нашла способ обмануть банкомат.Видео пресс-службы УМВД по Липецкой области

Таким путем криминальная парочка провела три операции и «заработала» 30 000 рублей. Как сообщает УМВД по Липецкой области, подозреваемые использовали банковские карты знакомых под предлогом получения выплат. Так что истинные владельцы карты ни о чем не подозревали.

После третьей такой операции аферистов-неудачников сразу вычислили, по факту кражи возбудили два уголовных дела. День влюбленных криминальная парочка провела в отделе полиции №7. Примечательно, что мужчина и девушка раньше не попадали в поле зрения правоохранителей. Сейчас оба под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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