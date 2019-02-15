2019-02-15T09:38:12+03:00
Происшествия

В Липецке несовершеннолетний ограбил магазин

А в Усманском районе у мужчины угнали "ВАЗ"
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ограбили магазинВ Липецке ограбили магазинФото: Юлия КЛЮЕВА
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7 февраля в сетевом магазине на улице Ушинского в Липецке похитили продукты. Сумма ущерба - 507 рублей. На преступление в открытую пошел молодой человек. Правоохранители его задержали. В отношении неработающего 17-летнего парня возбудили уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ "Грабеж". Расследование продолжается.

В минувший четверг, 14 февраля, в отдел полиции обратился обратился 44-летний мужчина. В своем заявлении он указал, что днем ранее у него угнали автомобиль "ВАЗ-210740". Он оставил машину возле дома в селе К. Байгора Усманского района. Позже автомобиль нашли у дома на другой улице в том же селе. Правоохранители задержали подозреваемого в преступлении - неработающего 43-летнего местного жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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