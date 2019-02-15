2019-02-15T10:00:39+03:00
Происшествия

Под Липецком с банковской карты пенсионерки украли 35000 рублей

Аналогичная ситуация произошла с липчаниным - он лишился 9000 рублей
Юлия КЛЮЕВА
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С банковских карт липчан пропали деньгиС банковских карт липчан пропали деньгиФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший четверг, 14 февраля, в отдел полиции по Грязинскому району обратилась 73-летняя женщина. В заявлении она указала, что с ее банковской карты неизвестные похитили 35 тыс. рублей. Деньги пропали в период с 7 по 8 февраля. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, предполагаемого преступника задержали. Им оказался 37-летний грузчик.

Еще один пострадавший обратился в полицию. У 30-летнего жителя Грязей тоже пропали деньги с карты - 9 тыс. рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого - неработающего 22-летнего местного жителя.

В обоих случаях возбуждены уголовные дела. Если вину подозреваемых докажут, максимально им грозит до 6 лет лишения свободы по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража".

ИСТОЧНИК KP.RU

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