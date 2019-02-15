2019-02-15T10:22:02+03:00
Происшествия

В Липецке водитель врезался в "Фольксваген" и скрылся с места ДТП

Женщину за рулем иномарки госпитализировали
Юлия КЛЮЕВА
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Липчане продолжают нарушать ПДДЛипчане продолжают нарушать ПДДФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
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В регионе за прошедшие сутки выявлено 1103 нарушения правил дорожного движения. По информации УГИБДД России по Липецкой области, 3 водителей сели за руль в состоянии алкогольного опьянения, за что их привлекли к административной ответственности. 64 человека не стали пристегиваться во время движения. А 66 автомобилистов припарковали свой транспорт в неположенном месте. 677 раз водители превысили скорость. Автоинспекторы зафиксировали 36 ДТП, в которых никто не пострадал.

В минувший четверг, 14 февраля, в Липецке на улице Баумана произошла авария. По предварительным данным, водитель "Форда" нарушил очередность проезда и столкнулся с "Тойотой". Мужчина за рулем первой машины получил травму. Медики оказали ему помощь и отпустили.

В тот же день на улице Московской неустановленный автомобиль врезался в "Фольксваген" под управлением женщины. Водитель скрылся с места ДТП. Липчанку с травмой госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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