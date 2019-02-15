2019-02-15T13:05:52+03:00
Общество

Липецк на третьем месте в Черноземье по зарплате педагогов

Липецкие учителя получают 27177,9 рублей в месяц
Лия МУРАДЬЯН
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Липецкие педагоги получают меньше белгородскихЛипецкие педагоги получают меньше белгородскихФото: Лия МУРАДЬЯН
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Росстат опубликовал данные по зарплатам работников социальной сферы и науки за 2018 год по всем регионам России. В отдельную категорию вынесли педагогов общего образования. Согласно статистике самую высокая зарплата в прошлом году была у педагогов в Чукотском автономном округе – 93147,4 рубля в месяц. Меньше всех получают учителя в Республике Дагестан – 20958,6 рублей.

Липецкая область по зарплате учителей оказалась на третьем месте по Черноземью. Здесь педагоги получают 27177,9 рублей в месяц в среднем по области и 27159,4 – в городе. Из соседних регионом самая большая зарплата у педагогов в Белгороде – 28 007 р., на втором месте Воронеж – 27 520 р, после липецких идут курские зарплаты – 25 985, и меньше всех в Черноземье получают учителя в Тамбове – 23 996 рублей в месяц.

Средняя зарплата педагогов по стране – 38419,1 р.

ИСТОЧНИК KP.RU

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