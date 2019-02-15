2019-02-15T15:17:05+03:00
Общество

Около 500 липчан пришли почтить память воинов-интернационалистов

В городе прошел митинг, посвященный 30-й годовщине вывода войск из Афганистана
Лия МУРАДЬЯН
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Митинг памяти воинов-интернационалистов в ЛипецкеМитинг памяти воинов-интернационалистов в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.
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В Липецке около 500 человек собрались на памятный митинг, посвященный 30-й годовщине вывода войск из Афганистана. Почтить память войной интернационалистов к мемориалу «Скорбящие матери» пришли ветераны, вдовы и матери афганцев, которые не вернулись в войны. На памятном митинге также выступили руководители города и области.

Митинг памяти воинов-интернационалистов в Липецке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Митинг памяти воинов-интернационалистов в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

– Я склоняю голову перед теми, кто не жалея жизней, исполнял воинский долг, – обратился к собравшимся вице-губернатор Александр Никонов. – Вечная память погибшим героям! Мира и благоденствия ныне живущим.

Митинг памяти воинов-интернационалистов в Липецке Фото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Митинг памяти воинов-интернационалистов в ЛипецкеФото: Пресс-служба администрации Липецкой области.

Перед участниками также выступили спикер горсовета Герой России Олег Сторожук, председатель регионального отделения общественной организации ветеранов «Боевое братство» Валентин Сонин и Игорь Тиньков.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчание и возложили цветы к мемориалу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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