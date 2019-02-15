2019-02-15T15:16:30+03:00
Происшествия

Мошенник из Липецка рассказал, как обманывал людей через сайт объявлений

Жертвой афериста стала женщина, которая пыталась сдать жилье
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Аферист сознался на камеруАферист сознался на камеруФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.
Изменить размер текста:

В Липецке поймали телефонного мошенника, который нашел жертву на сайте объявлений. Женщина пыталась сдать жилье в наем. На объявление откликнулся некий мужчина, позвонил на указанный номер и сообщил, что прям сразу готов внести предоплату.

Для предоплаты аферист попросил реквизиты банковской карты, поскольку платить будет, якобы организация. Он отправил хозяйку жилья к банкомату и по телефону диктовал, что нудно делать.

Выполнив все указания мошенника женщина, ни о чем не подозревая, привязала свой банковский счет к чужому телефону. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, преступление удалось предотвратить благодаря профессиональным действиям полицейских.

Афериста задержали. Но полиция полагает, что он причастен к серии других аналогичных преступлений. Причем мошенник действовал не один, вместе с подельником они обзванивали многих, кто размещал объявление о сдаче или продаже жилья либо чего-то другого. И по той же схеме снимали деньги с чужих счетов.

На время следствия мужчина будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24