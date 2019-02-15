В Липецке на карантин закрыли 52 класса в 21 школе

СЕГОДНЯ 16:27 2019-02-15T16:30:18+03:00

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В Липецке растет число школьников, заболевших гриппом и ОРВИ. Если в начале недели, по данным на 11 февраля, в городе на карантин были закрыты 26 классов в 11 школах, то за 5 дней их число выросло почти вдвое.

Как сообщили «КП-Липецк» в городском департаменте образования, на 15 февраля в Липецке не карантин по гриппу и ОРВИ закрыли 52 класса в 21 школе. Но об общегородском карантине говорить пока рано. То есть, если учесть, что в одной школе в среднем по 40 классов, а в городе 67 школ, включая гимназии и лицеи, то в среднем получается от одного до трех классов на карантине в каждой школе.

А для общего карантина, как пояснили в департаменте образования, нужно чтобы по болезни отсутствовали 20% детей.

ИСТОЧНИК KP.RU