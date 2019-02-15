За год в Липецке товары и услуги подорожали на 5.5%

СЕГОДНЯ 17:14 2019-02-15T17:14:30+03:00

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Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в декабре 2018 года в Липецкой области составила 13466,2 рубля. Это самая низкая стоимость в ЦФО. А средняя цена фиксированного набора в Центральном округе – 17416,2 рублей.

При этом стоимость товаров и услуг в декабре поднялась на 0,9%, при среднем показателе по стране на 0.8%. За год товары и услуги подорожали на 5,3%, в среднем в РФ – на 4,3%. Также повышение цен на продовольственные товары в Липецкой области обогнало среднее значение по стране и составило 1,9%.

Стоимость минимального условного набора продуктов на конец года в регионе составила 3350,9 рублей. За месяц продуктовая корзина подорожала на 3.3%. Жилье в новостройках в Липецкой области в последнем квартале 2018 года подорожало на 3,2%, на вторичном рынке – на 0.2%.

ИСТОЧНИК KP.RU